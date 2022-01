Alex Brachet Quintet Aglaé & Sidonie, 21 janvier 2022, Marseille.

Alex Brachet Quintet

Aglaé & Sidonie, le vendredi 21 janvier à 20:00

Nouveau Quintet inédit sur Marseille, né de rencontres amicales et musicales, Alex, France, Julien, Timon et Quentin rendent hommage aux figures majeures du Hard bop et du soul-jazz. C’est avec un jazz subtil et vivant ainsi que des thèmes vifs et musclés, mêlés à une rythmique dynamique, qu’ils interprètent la musique de Art Blackey & Jazz Messenger et Miles Davis. Le quintet s’est formé autour d’Alex Brachet musicien professionnel, Premier prix de conservatoire de Marseille, pianiste influencé par McCoy Tyner, Keith Jarrett, Brad Mehldau. Les autres musiciens sont issus de la classe de jazz du Conservatoire de Marseille, et sont de grands habitués de la scène jazz régionale : France Duclairoir à la contrebasse, Quentin Tillie à la trompette, Julien Florens au saxophone ténor et Timon Imbert à la batterie. Petite restauration et boissons aux tarifs habituels. Consommations non majorées. Jauge limitée en raison des consignes sanitaires : pass obligatoire. Réservation par mail [chez.aglae.et.sidonie@gmail.com](mailto:chez.aglae.et.sidonie@gmail.com)

♫JAZZ♫

Aglaé & Sidonie 18 rue Beauvau, 13001 Marseille Marseille Bouches-du-Rhône



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-01-21T20:00:00 2022-01-21T23:00:00