MAGIE DE NOËL Alet-les-Bains, 3 décembre 2023, Alet-les-Bains.

Alet-les-Bains,Aude

Nous sommes heureux d’organiser pour la 13ème année la magie de Noël à Alet les Bains, pour le plaisir des petits et des grands.

Nous continuerons à implanter le marché de Noël à l’extérieur. La place du village d’Alet les Bains se prête bien, tant au niveau de la décoration que de la mise en place des stands, pour l’utilisation de ce lieu abrité par les habitations qui cernent la place du village. Alors oui, c’est le mois de décembre, oui il risque de faire froid, c’est pourquoi le vin chaud, l’ambiance, la convivialité sont au rendez-vous, tout au long de cette journée. Se munir de vêtements chauds et de bonnes chaussures est vivement conseillé.

Cette année Achille et son orgue de Barbarie seront présents dès l’ouverture du marché jusqu’à la fermeture. Le Père Noël fera son apparition vers 16 heures pour la distribution des cadeaux aux enfants présents sur la place à ce moment là..

2023-12-03 10:00:00 fin : 2023-12-03 20:00:00. .

Alet-les-Bains 11580 Aude Occitanie



For the 13th year, we are delighted to bring the magic of Christmas to Alet les Bains, for the enjoyment of young and old alike.

We will continue to set up the Christmas market outdoors. The village square in Alet les Bains lends itself well, both in terms of decoration and stall set-up, to the use of this sheltered spot by the houses that surround the village square. So, yes, it’s December, and yes, it’s likely to be cold, which is why mulled wine, atmosphere and conviviality will be the order of the day. Warm clothing and good shoes are highly recommended.

This year, Achille and his barrel organ will be on hand from market opening to closing. Santa Claus will make his appearance around 4 p.m. to distribute presents to the children present on the square at that time.

Por decimotercer año, estamos encantados de organizar la magia de la Navidad en Alet les Bains, para disfrute de grandes y pequeños.

Seguiremos celebrando nuestro mercado navideño al aire libre. La plaza del pueblo de Alet-les-Bains se presta muy bien, tanto por su decoración como por el montaje de los puestos, al uso de este lugar resguardado y rodeado por las casas que rodean la plaza del pueblo. Así pues, sí, es diciembre, y sí, es probable que haga frío, por lo que el vino caliente, el ambiente y la convivencia estarán a la orden del día. Le recomendamos encarecidamente que traiga ropa de abrigo y buen calzado.

Este año, Achille y su organillo estarán presentes desde la apertura hasta el cierre del mercado. Papá Noel hará su aparición hacia las 16.00 horas para repartir regalos a los niños que se encuentren en la plaza a esa hora.

Wir freuen uns, auch im 13. Jahr den Weihnachtszauber in Alet les Bains zu organisieren, um Groß und Klein zu erfreuen.

Wir werden den Weihnachtsmarkt auch weiterhin im Freien veranstalten. Der Dorfplatz von Alet les Bains eignet sich sowohl hinsichtlich der Dekoration als auch des Aufbaus der Stände gut für die Nutzung dieses Ortes, der durch die Häuser, die den Dorfplatz umgeben, geschützt ist. Ja, es ist Dezember, ja, es kann kalt werden, deshalb gibt es den ganzen Tag über Glühwein, Stimmung und Geselligkeit. Es wird dringend empfohlen, warme Kleidung und gute Schuhe mitzubringen.

Dieses Jahr werden Achille und sein Drehorgelspieler von der Eröffnung des Marktes bis zur Schließung anwesend sein. Der Weihnachtsmann wird gegen 16 Uhr erscheinen und Geschenke an die Kinder verteilen, die sich zu diesem Zeitpunkt auf dem Platz befinden.

Mise à jour le 2023-11-06 par A.D.T. de l’Aude / OT – Limouxin