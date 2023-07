A TABLE MARCELLO ! – THÉÂTRE INTERACTIF Alet-les-Bains, 16 septembre 2023, Alet-les-Bains.

Alet-les-Bains,Aude

Dans le cadre de « re-connexion-s », 1ère programmation culturelle et artistique du Département et des Sites du Pays cathare.

Rendez-vous à Alet-les-Bains pour assister à cette pièce de la Lie Cie où tout le monde est en scène. On mange, on boit du vin, et on parle entre adultes… Public adulte

«Dans cette comédie, on trouvera les sœurs Gloria et Gena Chauderon, personnages almodovariens en crise de la quarantaine ; deux enquêtrices INSEE pour une étude sur les pratiques domestiques des spectateurs ; du vin ; des enregistrements audios; un blind-test littéraire avec des lots à gagner ; du vin ; un cadavre d’homme dans un sac poubelle ; une com- mémoration déguisée, du vin ; nous-mêmes, Angélique et Olivia, jouant nos propres étapes de création ; une révolution éco-féministe sur fond de comédie musicale, et bien sûr, encore du vin. Il y aura des lots à gagner, du pain à griller, du vin à servir, des actrices à éclairer, des couples-témoins, des vibromasseurs et des ardoises velleda»..

2023-09-16 21:00:00 fin : 2023-09-16 . .

Alet-les-Bains 11580 Aude Occitanie



As part of « re-connexion-s », the 1st cultural and artistic program of the Département and Sites du Pays Cathare.

Join us in Alet-les-Bains for this play by Lie Cie, where everyone is on stage. We eat, we drink wine, and we talk like adults? Adult audience

« In this come?dia, you’ll find the sisters Gloria and Gena Chauderon, Almodovarian characters in mid-life crisis; two INSEE researchers for a study on the domestic practices of spectators; wine; audio recordings; a literary blind-test with prizes to be won; and more!we ourselves, Ange?lique and Olivia, play out our own creative scenes; an e?co-fe?minist revival set to a musical come?di, and of course, more wine. There will be prizes to be won, bread to be toasted, wine to be served, actresses to be spotted, couple-teasers, vibrators and Velleda slates ».

En el marco de « re-connexion-s », 1er programa cultural y artístico organizado por el Département y los sitios del Pays Cathare.

Venga a Alet-les-Bains a ver esta obra de Lie Cie en la que todo el mundo está en escena. Comemos, bebemos vino y hablamos como adultos? Público adulto

« En este come?di, encontrará a las hermanas Gloria y Gena Chauderon, personajes almodovarianos en crisis de mediana edad; dos investigadores del INSEE para un estudio sobre las prácticas domésticas de los espectadores; vino; grabaciones de audio; un test literario a ciegas con premios para ganar; y un?nosotras mismas, Ange?lique y Olivia, representamos nuestros propios sketches creativos; un revival e?f?eminista con fondo musical y, por supuesto, más vino. Habrá premios, pan para brindar, vino para servir, actrices para el reparto, juegos de pareja, vibradores y pizarras Velleda ».

Im Rahmen von « re-connexion-s », 1. Kultur- und Kunstprogramm des Département und der Sites du Pays cathare.

Wir treffen uns in Alet-les-Bains, um diesem Stück der Lie Cie beizuwohnen, in dem alle auf der Bühne stehen. Wir essen, wir trinken Wein und wir reden unter Erwachsenen? Erwachsenes Publikum

« In dieser Komödie finden wir die Schwestern Gloria und Gena Chauderon, Almodovar-Figuren in der Midlife-Crisis; zwei INSEE-Umfragen für eine Studie über die Haushaltspraktiken der Zuschauer; Wein; Audioaufnahmen; ein landeskundliches Blindtest?wein; eine männliche Leiche in einem Müllsack; eine geschmacklose Kom- meoration; Wein; wir selbst, Ange?lique und Olivia, spielen unsere eigenen Kreationsetappen; eine epochale Revolution mit einem musikalischen Kometen und natürlich noch mehr Wein. Es gibt Preise zu gewinnen, Brot zu rösten, Wein zu servieren, Schauspielerinnen zu erleuchten, Pärchen zu töten, Vibratoren und Velleda-Schiefertafeln ».

Mise à jour le 2023-06-07 par A.D.T. de l’Aude / Arts Vivants 11