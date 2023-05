BALADE SUR LE CHEMIN DES SOURCES AUX VIGNOBLES DE PAYROULIES Allée des Thermes, 14 mai 2023, Alet-les-Bains.

Dans le cadre de la Fête de la biodiversité et de l’écotourisme 2023.

Participez à une balade sur le chemin des sources aux vignobles de Payrouliès.

Difficulté moyenne, durée d’environ 2h.

Rendez vous à 9h 30 au Parc des Thermes.

Anthony, notre guide du jour, saura partager ses connaissances autour de la faune et la flore . Tout en marchant découvrez le chemin de l’Eau depuis Alet jusqu’à Limoux et aux vignobles. Au domaine, la famille Lacube, vignerons de père en fils, nous présentera le travail de la vigne au printemps dans une démarche de viticulture raisonnée et respectueuse de l’environnement. Suivra une dégustation des vins de la cave «Anne de Joyeuse».

Pendant ce temps, les enfants pourront participer à des ateliers .

Pique-Nique dans un cadre bucolique et ombragé, avec ce que chacun aura bien voulu amener.

Une voiture pourra être prévue pour les personnes ne désirant pas revenir à pied ou pour ramener vos éventuels achats de vin.

Inscription souhaitable jusqu’au 12 mai, au Point Accueil Abbaye.

Prévoyez des vêtements et des chaussures adaptés..

2023-05-14 à 09:30:00 ; fin : 2023-05-14 15:00:00. EUR.

Allée des Thermes

Alet-les-Bains 11580 Aude Occitanie



Within the framework of the Festival of Biodiversity and Ecotourism 2023.

Take part in a walk on the path from the springs to the vineyards of Payrouliès.

Medium difficulty, duration about 2 hours.

Meet at 9:30 am at the Parc des Thermes.

Anthony, our guide of the day, will share his knowledge of the fauna and flora. While walking, discover the path of the water from Alet to Limoux and the vineyards. At the domain, the Lacube family, winegrowers from father to son, will present us the work of the vineyard in springtime in a reasoned and respectful approach of the environment. This will be followed by a tasting of the wines of the cellar « Anne de Joyeuse ».

During this time, children will be able to participate in workshops.

Picnic in a bucolic and shady setting, with what everyone will have brought.

A car can be provided for those who do not wish to return on foot or to bring back any wine purchases.

Registration is required until May 12, at the Abbey Welcome Point.

Please bring appropriate clothing and shoes.

En el marco del Festival de Biodiversidad y Ecoturismo 2023.

Participe en un paseo por el sendero que va de los manantiales a los viñedos de Payrouliès.

Dificultad media, duración aproximada de 2 horas.

Cita a las 9:30 h en el Parc des Thermes.

Anthony, nuestro guía del día, compartirá sus conocimientos sobre la fauna y la flora. Durante el paseo, descubra el Sendero del Agua de Alet a Limoux y los viñedos. En la finca, la familia Lacube, viticultores de padre a hijo, presentará de forma razonada y respetuosa con el medio ambiente el trabajo del viñedo en primavera. A continuación, habrá una degustación de vinos de la bodega « Anne de Joyeuse ».

Durante este tiempo, los niños podrán participar en talleres.

Picnic en un entorno bucólico y sombreado, con lo que cada uno haya traído.

Se puede poner a disposición un coche para los que no deseen volver a pie o para traer de vuelta sus compras de vino.

Es necesario inscribirse hasta el 12 de mayo, en el Punto de Acogida de la Abadía.

Se ruega llevar ropa y calzado adecuados.

Im Rahmen des Festes der Biodiversität und des Ökotourismus 2023.

Nehmen Sie an einer Wanderung auf dem Weg von den Quellen zu den Weinbergen von Payrouliès teil.

Mittlerer Schwierigkeitsgrad, Dauer ca. 2 Stunden.

Treffpunkt: 9:30 Uhr im Parc des Thermes.

Anthony, unser heutiger Führer, wird sein Wissen über Flora und Fauna mit Ihnen teilen. Während der Wanderung entdecken Sie den Weg des Wassers von Alet bis nach Limoux und zu den Weinbergen. Auf dem Weingut der Familie Lacube, die vom Vater bis zum Sohn Weinbau betreibt, werden Sie erfahren, wie die Reben im Frühjahr im Rahmen eines nachhaltigen und umweltfreundlichen Weinbaus bearbeitet werden. Anschließend folgt eine Weinprobe der Weine des Weinkellers « Anne de Joyeuse ».

Währenddessen können die Kinder an Workshops teilnehmen.

Picknick in einem bukolischen und schattigen Rahmen, mit dem, was jeder mitgebracht hat.

Für Personen, die nicht zurücklaufen möchten, oder um Ihre eventuellen Weineinkäufe zurückzubringen, kann ein Auto bereitgestellt werden.

Anmeldung bis zum 12. Mai im Point Accueil Abbaye erwünscht.

Bitte bringen Sie geeignete Kleidung und Schuhe mit.

