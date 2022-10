Alessandro Sciarroni – Dream Le CENTQUATRE – PARIS, 29 novembre 2022, Paris.

Du mardi 29 novembre 2022 au dimanche 04 décembre 2022 :

samedi, dimanche

de 15h00 à 20h00

mardi, mercredi

de 19h00 à 00h00

. payant De 9€ à 18€

Proposition hors normes d’Alessandro Sciarroni, Dream fait apparaître un fascinant univers parallèle, entre rêve et réalité, portant en creux une méditation sur l’être humain.

Première mondiale,

avec le Festival d’Automne à Paris

Conçue comme une exposition performative, chorégraphique et musicale, DREAM s’étend sur cinq heures et tend à estomper le passage du temps pour mieux transporter vers une autre dimension. Le public est libre de se déplacer parmi les interprètes et de s’adonner à des rêveries quelques minutes ou quelques heures. Semblables à des statues de chair, les six performeurs et performeuses évoquent des créatures en état de somnambulisme, à la fois ici et ailleurs. Un pianiste les accompagne, traversant un large répertoire, de Bach à John Cage en passant par Beethoven.

Toujours en quête de formes scéniques atypiques, Alessandro Sciarroni – artiste international associé au CENTQUATRE-PARIS depuis plusieurs années – invite à pénétrer dans un monde imaginaire hautement énigmatique avec cette nouvelle création expansive, aussi stimulante pour les sens que pour l’esprit.

Le CENTQUATRE – PARIS

Roberta Segata Alessandro Sciarroni – Dream