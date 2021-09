Alès Pôle culturel et scientifique de Rochebelle Alès Alès, Gard Fête de la science – Pôle culturel et scientifique Alès les 6 et 9 octobre 2021 – expos, conférences, film, cirque ateliers adultes, enfants Pôle culturel et scientifique de Rochebelle Alès Alès Catégories d’évènement: Alès

Fête de la science – Pôle culturel et scientifique Alès les 6 et 9 octobre 2021 – expos, conférences, film, cirque ateliers adultes, enfants Pôle culturel et scientifique de Rochebelle Alès, 6 octobre 2021 14:00, Alès. 6 et 9 octobre Sur place Entrée libre Fête de la science Alès Pôle culturel et scientifique de Rochebelle Alès mercredi 6 et samedi 9 ocotbre pour adultes et enfants La fête de la science est un évènement national gratuit et ouvert à tous qui favorise, par une approche ludique, les échanges entre les sciences et la société. Elle se déroulera au Pôle culturel et scientifique de la Ville d’Alès

du 1 er au 11 octobre sous la thématique “L’Emotion de la découverte”. Tout au long de cette période les scolaires seront accueillis pour découvrir des expositions et participer à des ateliers ludiques et pédagogiques. Deux journées « événements » seront organisées les mercredi 6 et samedi 9 octobre à destination du grand public avec au programme des expositions, des conférences, des ateliers, des activités circassiennes…Sans oublier les animations pour les plus jeunes. Venez nombreux participer aux actions proposées par l’ensemble de structures du Pôle culturel et scientifique qui invitent petits et grand à partager, dans une ambiance conviviale le goût des sciences. Pôle culturel et scientifique de Rochebelle Alès 155 Faubourg de Rochebelle 30100 Alès 30100 Alès Gard mercredi 6 octobre – 14h00 à 20h30

samedi 9 octobre – 14h00 à 18h00

