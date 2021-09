Alès Pôle culturel et scientifique de Rochebelle Alès Alès, Gard Fête de la science – Film : Hedy Lamarr : from extase to wifi – proposé par le Festival du Cinéma d’Alès Itinérance Pôle culturel et scientifique de Rochebelle Alès Alès Catégories d’évènement: Alès

Gard

Fête de la science – Film : Hedy Lamarr : from extase to wifi – proposé par le Festival du Cinéma d’Alès Itinérance Pôle culturel et scientifique de Rochebelle Alès, 9 octobre 2021 14:30, Alès. Samedi 9 octobre, 14h30 Sur place Entrée libre et gratuite Ce documentaire rend un passionnant hommage à cette femme magnifique qui a souffert toute sa vie de ne pas avoir été reconnue pour ce qu’elle était, un esprit brillant. Hedy Lamarr actrice glamour, inventrice ignorée D’une beauté exceptionnelle, l’actrice autrichienne Hedy Lamarr (1914-2000) a conquis Hollywood tout en inventant dans l’ombre le système de communication à l’origine du Wi-Fi. Synopsis

Des débuts fulgurants dans Extase aux prémices des nouvelles technologies chères à notre ère digitale, c’est un double portrait de l’autrichienne Hedy Lamarr. L’un, très officiel, est celui d’une actrice qui fascina le monde par sa beauté et sa liberté sexuelle exacerbée. L’autre, plus intime, est celui d’un esprit scientifique insoupçonné. Obsédée par la technologie, Hedy inventa un système de codage des transmissions qui aboutira au GPS et bien plus tard au Wifi. Il s’agit d’une invitation contemporaine à redécouvrir une figure complexe, celle d’une enfant sauvage partie conquérir Hollywood pour fuir son mari pro-Nazi. Pôle culturel et scientifique de Rochebelle Alès 155 Faubourg de Rochebelle 30100 Alès 30100 Alès Gard samedi 9 octobre – 14h30 à 15h45

Détails Heure : 14:30 - 15:45 Catégories d’évènement: Alès, Gard Autres Lieu Pôle culturel et scientifique de Rochebelle Alès Adresse 155 Faubourg de Rochebelle 30100 Alès Ville Alès Age minimum 6 Age maximum 99 lieuville Pôle culturel et scientifique de Rochebelle Alès Alès