Alès Pôle culturel et scientifique de Rochebelle Alès, 6 octobre 2021 14:00, Alès. 6 et 9 octobre Sur place Entrée libre et gratuite – Scolaires : Inscritption préalable obligatoire au 04 66 56 42 30 04 66 56 42 30 Exposition interactive Pôle culturel et scientifique Alès : Climat comment sait-on ce que l’on sait ? du 4 octobre 2021 au 30 novembre 2021 – scolaires et tout public Changements climatiques “Comment sait-on ce que l’on sait?” UNE EXPOSITION INTERACTIVE SUR LES CHANGEMENTS CLIMATIQUES. Cette exposition interactive et ludique proposée par le Pôle culturel et scientifique de la ville d’Alès est destinée au grand public et aux scolaires. Exposition interactive proposée du 4 octobre au 30 novembre 2021 et les mercredi 6 et samedi 9 octobre 2021 dans le cadre de la fête de la science. Que diriez-vous de vous transformer en détective et de suivre pas à pas les scientifiques dans leur enquête sur le changement climatique ?

Fini la loupe, place au microscope électronique et aux satellites pour partir à la recherche d’indices. En quête de preuves, vous pourrez observer la réalité du changement climatique, recueillir des témoignages d’experts qui vous permettront de comprendre la réalité du changement climatique et la part de responsabilité humaine. BACS A SABLE à réalité augmentée : Ce dispositif permet de modeler de véritables paysages topographiques grâce à la technologie de réalité augmentée. Il donne l’occasion de parler d’érosion, de simulation des écoulements ou encore de formation des paysages. Il permet de modéliser des événements et d’observer, en temps réel, les effets d’un barrage ou d’une inondation. Pôle culturel et scientifique de Rochebelle Alès 155 Faubourg de Rochebelle 30100 Alès 30100 Alès Gard mercredi 6 octobre – 14h00 à 18h00

samedi 9 octobre – 14h00 à 18h00

Détails Heure : 14:00 - 18:00 Catégories d’évènement: Alès, Gard Autres Lieu Pôle culturel et scientifique de Rochebelle Alès Adresse 155 Faubourg de Rochebelle 30100 Alès Ville Alès Age minimum 8 Age maximum 99 lieuville Pôle culturel et scientifique de Rochebelle Alès Alès