60 Minutes pour Sauver Mon Couple PELOUSSE PARADISE, 25 novembre 2023, ALES.

60 Minutes pour Sauver Mon Couple PELOUSSE PARADISE. Un spectacle à la date du 2023-11-25 à 19:00 (2023-11-18 au ). Tarif : 14.75 à 14.75 euros.

Ils ne peuvent plus se voir en peinture, ils devront pourtant vivre ensemble une drôle d’aventure ! Alors qu’ils sont en instance de divorce, les enfants d’Elsa et Roland leur offrent un cadeau pour le moins original : une partie d’Escape Game, un jeu d’évasion grandeur nature sur le thème de Roméo et Juliette. Ils ont 60 minutes pour sortir de là. Epreuves, énigmes et surprises au programme de cette aventure d’autant plus explosive pour ce couple qu’il est sur le point de se séparer ! Une comédie déjantée, rythmée, hilarante et riche en rebondissements. 60 Minutes pour Sauver Mon Couple

Votre billet est ici

PELOUSSE PARADISE ALES 3 rue Josue Louche Gard

14.75

EUR14.75.

Votre billet est ici