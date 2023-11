La Grève du Sexe PELOUSSE PARADISE, 25 novembre 2023, ALES.

La Grève du Sexe PELOUSSE PARADISE. Un spectacle à la date du 2023-11-25 à 21:00 (2023-11-24 au ). Tarif : 14.75 à 14.75 euros.

Madame se sent délaissée, Monsieur est très occupé par ses activités syndicales. Elle déclare la grève, la grève du sexe ! Madame se sent délaissée, et rêve de mariage et de voyage de noces. Monsieur est très fatigué, et très occupé par ses activités syndicales. Aussi Madame a décidé de se lancer elle aussi dans la contestation. Quand les désirs se censurent, le mouvement se durcit ! Ils vont s’affronter au cours d’une « nuit debout » explosive et… torride! Ils vont passer l’intimité de leur couple à la moulinette, dans une joute amoureuse et endiablée, sur le thème du désir et du plaisir refoulé ! Une pièce jubilatoire sur les relations amoureuses, un petit bijou d’humour et d’amour, qui ne laissera pas votre propre couple indifférent. La Grève du Sexe

PELOUSSE PARADISE ALES 3 rue Josue Louche Gard

