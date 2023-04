Le Voyage Fantastik PELOUSSE PARADISE ALES Catégories d’Évènement: Alès

Gard

Le Voyage Fantastik PELOUSSE PARADISE, 7 avril 2023, ALES. Le Voyage Fantastik PELOUSSE PARADISE. Un spectacle à la date du 2023-04-07 à 20:30 (2023-04-07 au ). Tarif : 13.75 à 13.75 euros. Le Voyage Fantastik Ce spectacle s’oriente autour de grands classiques fantastiques tels que Star Wars, Avatar et bien d’autres. Un spectacle orchestré par 15 danseurs de tout style (hip hop, jazz, danse classique , danse contemporaine, acrobaties…) emportant le public du plus petit au plus grand dans un univers unique. Auteur : Alicia Demarie Movala, Florian Movala Artistes : Compagnie lnb Votre billet est ici PELOUSSE PARADISE ALES 3 rue Josue Louche Gard 13.75

Lieu PELOUSSE PARADISE Adresse 3 rue Josue Louche Ville ALES Departement Gard

ALES Gard