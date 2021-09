Alès Mine Témoin Alès, Gard Visite guidée Mine Témoin Alès Catégories d’évènement: Alès

Gard

Visite guidée Mine Témoin, 18 septembre 2021 09:30, Alès. 18 et 19 septembre Sur place 5.50 € / adulte – 3.50 € de 6 à 12 ans – gratuit pour les moins de 6 ans 0466304515, contact@mine-temoin.fr Visite guidée dans les galeries de la mine témoin. Ouvrage d’art minier unique en France, témoignage exceptionnel de l’histoire minière en Cévennes, la mine témoin est un ancien centre d’apprentissage qui a formé des générations de mineurs.

Commentés de bout en bout, les 700 mètres de galeries présentent une rétrospective saisissante. Mine Témoin chemin de la cité Sainte Marie, Alès 30100 Alès Gard

04 66 30 45 15 https://www.ales.fr/sortir-bouger/musees/mine-temoin/ Découverte de l’histoire de la mine et de ses hommes (patrimoine minier matériel et immatériel). samedi 18 septembre – 09h30 à 12h30

samedi 18 septembre – 14h00 à 18h00

dimanche 19 septembre – 09h30 à 12h30

dimanche 19 septembre – 14h00 à 17h00 © service tourisme Alès Agglomération

Détails Heure : 09:30 - 17:00 Catégories d’évènement: Alès, Gard Autres Lieu Mine Témoin Adresse chemin de la cité Sainte Marie, Alès Ville Alès Age minimum 7 Age maximum 99 lieuville Mine Témoin Alès