Nuit Européenne des musées 13 mai 2023 Mine temoin d’ales Alès Catégories d’Évènement: Alès

Gard

Nuit Européenne des musées 13 mai 2023 Mine temoin d’ales, 13 mai 2023 18:00, Alès. Visites théâtralisées – 3 départs 18h-19h30-21h Samedi 13 mai, 18h00 1 Accueil Angelica Pluc, hôtesse de marque, a été missionnée par la Nouvelle Société Minière. Son rôle ? Promouvoir le retour de l’exploitation des houillères françaises. Elle fera tout pour vous convaincre que le charbon est une énergie naturelle d’avenir !

Pour Angelica ouvrir à nouveau les mines de charbon c’est faire revivre un patrimoine d’exception !

Cette visite théâtralisée teintée d’humour noir et décalé vous plongera dans l’univers merveilleux de la Mine témoin ! Une création de Noémie Machefer, comédienne pour l’association 1001 Mémoires. Mine temoin d’ales Rochebelle chemin de la cité Sainte-Marie, Alès, Gard, Occitanie Alès 30100 Gard

04 66 30 45 15 Angelica Pluc, hôtesse de marque, a été missionnée par la Nouvelle Société Minière. Son rôle ? Promouvoir le retour de l’exploitation des houillères françaises. Elle fera tout pour vous convaincre que le charbon est une énergie naturelle d’avenir !

Pour Angelica ouvrir à nouveau les mines de charbon c’est faire revivre un patrimoine d’exception !

Cette visite théâtralisée teintée d’humour noir et décalé vous plongera dans l’univers merveilleux de la Mine témoin ! Une création de Noémie Machefer, comédienne pour l’association 1001 Mémoires.

Détails Heure : 18:00 Catégories d’Évènement: Alès, Gard Autres Lieu Mine temoin d'ales Adresse Rochebelle chemin de la cité Sainte-Marie, Alès, Gard, Occitanie Ville Alès Departement Gard Lieu Ville Mine temoin d'ales Alès

Mine temoin d'ales Alès Gard https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/ales/

Nuit Européenne des musées 13 mai 2023 Mine temoin d’ales 2023-05-13 was last modified: by Nuit Européenne des musées 13 mai 2023 Mine temoin d’ales Mine temoin d'ales 13 mai 2023 18:00 Mine temoin d'ales Alès

Alès Gard