Laissez-vous transporter dans l’univers des mineurs d’autrefois ! Mine Témoin Alès, 15 septembre 2023 18:00, Alès.

Découvrez l’histoire minière cévenole lors de visites théâtralisées et de visites guidées. 15 – 17 septembre 1

Visites théâtralisées : vendredi 15 et samedi 16.

3 départs : 18h, 19h30 et 21h│ Sur réservation.

Angelica Pluc, hôtesse de marque, a été missionnée par la Nouvelle Société Minière. Son rôle ? Promouvoir le retour de l’exploitation des houillères françaises. Elle fera tout pour vous convaincre que le charbon est une énergie naturelle d’avenir ! Pour Angelica ouvrir à nouveau les mines de charbon c’est faire revivre un patrimoine d’exception !

Cette visite théâtralisée teintée d’humour noir et décalé vous plongera dans l’univers de la Mine Témoin !

Une création de Noémie Machefer, comédienne pour l’association 1001 Mémoires.

Visites guidées : samedi 16 et dimanche 17│ de 9h30 à 12h30 et de 14h à 18h (dernier départ 11h et 16h30)│Sur réservation.

Ouvrage d’art minier unique en France, témoignage exceptionnel de l’histoire minière en Cévennes qui est un ancien centre d’apprentissage ayant formé des générations de mineurs. Commentés de bout en bout, les 700 mètres de galeries présentent une rétrospective saisissante.

Mine Témoin Chemin de la cité Sainte-Marie, 30100 Alès Alès 30100 Gard

caroll.riviere@alesagglo.fr 04 66 30 45 15

©Caroll Riviere