Et si l’élévation des températures et des phénomènes naturels continuent à s’amplifier ? Accompagné.e.s par l’association Pierre Feuille Cigale, et, grâce à des éléments typiques du paysage alésien, projetez-vous dans le futur et imaginez quel serait le décor de notre ville Pierre Feuille Cigale est une structure créée en 2019 dont les objectifs sont l’accès à la nature et la création d’une dynamique autour de l’éducation à l’environnement et des activités de randonnée.Haut lieu du patrimoine alésien, la Colline de l’Ermitage est un agréable sentier de promenade permettant de découvrir le site et les vestiges d’un oppidum gallo-romain. Du haut de ses 290 m, ce lieu offre un vaste panorama sur la région alésienne et les Cévennes.Informations pratiques: -Quand? Le Samedi 14 Mai de 10h à 12h30-Où? Site de l’Ermitage à Alès-Comment? Inscription auprès du CPIE du Gard au 04 66 52 61 38 -Gratuit – à partir de 12 ans

contact@cpiegard.fr +33 4 66 52 61 38

