Apprenez-en plus sur votre voix. Osez la découvrir!Venez chanter vos chansons préférées et recevez des conseils de techniques vocales pour vous améliorer par Bonno Michel. Lundi 17 avril, 14h00 1 Karavoice n'est pas qu'un karaoké.

Apprenez-en plus sur votre voix. Osez la découvrir!

Venez chanter vos chansons préférées et recevez des conseils de techniques vocales pour vous améliorer par Bonno Michel.

Bienveillance et bonne humeur.

Tous styles, débutants ou avancés. mercredi 19 avril de 14h à 17h entrée libre

CENTRE SOCIAL « Les bancs Publics »

Bd du capitaine Albert – 30100 Alès

