Recrutement AGENT THERMAL Alès, 21 décembre 2023

Recrutement AGENT THERMAL Jeudi 21 décembre, 10h30 Alès

Recrutement d’agents thermaux pour les Thermes des Fumades.

L’agent/e thermal accueille et met le curiste en confiance, lui explique le déroulement de la cure, l’oriente vers le service compétent et décèle un problème ou une attente éventuels. Il/elle dispense les meilleurs soins possibles aux curistes tout en respectant l’horaire des plannings.

Les savoirs-être exigés sont : l’écoute, faire preuve d’empathie, aimer travailler en équipe

faire preuve de rigueur et de précision.

Les postes proposés sont des CDD saisonniers, avec un démarrage de votre contrat en avril, pour finir en octobre. Ces postes demandent une disponibilité sur les week-ends, par roulement. Les contrats sont à temps plein 35H. Le salaire est le smic en vigueur.

Réunion d’information avec présentation :

de l’entreprise,

du poste d’agent thermal,

de la méthode recrutement par simulation,

de la formation préalable au recrutement,

Vous pourrez poser vos questions en direct, et vous positionner pour la suite du recrutement.

Réunion d’information S’informer