ALERTE DOUDOU PERDU COMEDIE DU FINISTERE ATELIER DES CAPUCINS Brest, samedi 23 mars 2024.

C’est bientôt l’heure de la sieste et Théo ne retrouve plus son doudou Ti’Singe…Impossible pour lui de dormir sans, il n’a donc qu’une seule solution : demander de l’aide au plus célèbre des chercheurs de doudous : le grand Mat Martigan’ !Un conte moderne basé sur l’imagination et la participation des enfants.

Tarif : 10.00 – 10.00 euros.

Début : 2024-03-23 à 10:30

COMEDIE DU FINISTERE ATELIER DES CAPUCINS 25 RUE DE PONTANIOU 29200 Brest 29