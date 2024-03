Alerte à Snowborg Compiègne, vendredi 12 avril 2024.

Alerte à Snowborg Compiègne Oise

Genre Comédie déjantée

Par la formidable équipe d’Issue de Secours !

Luge, ski nautique et macchiato sans sucre sont au programme de cette enquête menée par le Commandant Soeur et le Lieutenant Trenou.

Lorsque la célèbre chaîne de cafés Starcube décide de s’implanter dans la ville paisible et enneigée de Snowbørg, deux policiers se retrouvent confrontés à une succession de meurtres mystérieux.

Un complot mondial se cacherait-il dans une simple tasse de café ? Snowbørg retrouvera-t-elle enfin la paix ? Est-il nécessaire d'avoir un frigo quand on vit dans une ville où il fait -14°C toute l'année ?

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-12 21:00:00

fin : 2024-04-13

1 BIS Place Saint-Jacques

Compiègne 60200 Oise Hauts-de-France romain@letheatreamoustaches.com

