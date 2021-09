Sarrebourg Salle des fêtes , Sarrebourg Moselle, Sarrebourg Alérions Salle des fêtes | Sarrebourg Sarrebourg Catégories d’évènement: Moselle

Sarrebourg

Alérions Salle des fêtes | Sarrebourg, 16 octobre 2021, Sarrebourg. Alérions

du samedi 16 octobre au dimanche 17 octobre à Salle des fêtes | Sarrebourg

Le samedi 16 octobre, venez danser sur les musiques des “Alérions” avec en première partie, “le Duo Milo” et “les baladins du folk”!!

prix d’entrée: 8 euros/ pass sanitaire ou test négatif

Samedi 16 octobre, venez nombreux au bal folk avec les “Alérions”!! Salle des fêtes | Sarrebourg Place du Marché, 57400 Sarrebourg Sarrebourg Moselle

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-10-16T21:00:00 2021-10-16T23:59:00;2021-10-17T00:00:00 2021-10-17T01:30:00

Détails Catégories d’évènement: Moselle, Sarrebourg Autres Lieu Salle des fêtes , Sarrebourg Adresse Place du Marché, 57400 Sarrebourg Ville Sarrebourg lieuville Salle des fêtes , Sarrebourg Sarrebourg