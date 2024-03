Alérions Église Saint-Jacques-Majeur | Messancy Messancy, dimanche 17 mars 2024.

Alérions Concert de musique celtique en l’église de Messancy Dimanche 17 mars, 15h00 Église Saint-Jacques-Majeur | Messancy 15,00 €

Début : 2024-03-17T15:00:00+01:00 – 2024-03-17T17:00:00+01:00

Alérions en concert, c’est un programme dont le répertoire s’inspire essentiellement de musiques traditionnelles, celtiques et de chants de marins. On peut les retrouver sur les scènes régionales ou dans les pubs lorrains, partageant avec le public des rythmes endiablés, des ballades envoûtantes et beaucoup de bonne humeur.

Église Saint-Jacques-Majeur | Messancy Rue de Meix-le-Tige, 6780 Messancy, Belgique Messancy 6780 Wallonie

concert celtique