Ars-sur-Moselle Ars-sur-Moselle Ars-sur-Moselle, Moselle Alérions Ars-sur-Moselle Ars-sur-Moselle Catégories d’évènement: Ars-sur-Moselle

Moselle

Alérions Ars-sur-Moselle, 27 août 2021-27 août 2021, Ars-sur-Moselle. Alérions

Ars-sur-Moselle, le vendredi 27 août à 19:00

Concert musique celtique dans le cadre des « ballades estivales »

voir site

Concert musique celtique Ars-sur-Moselle Ars-sur-Moselle, France Ars-sur-Moselle Moselle

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-08-27T19:00:00 2021-08-27T21:00:00

Détails Catégories d’évènement: Ars-sur-Moselle, Moselle Étiquettes évènement : Autres Lieu Ars-sur-Moselle Adresse Ars-sur-Moselle, France Ville Ars-sur-Moselle lieuville Ars-sur-Moselle Ars-sur-Moselle