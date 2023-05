Culturissimo 31 mai 2023 – Relectures par Renan Luce et Christophe Cravero à Alençon Théâtre Scène Nationale Catégories d’évènement: Alençon

Culturissimo 31 mai 2023 – Relectures par Renan Luce et Christophe Cravero à Alençon Théâtre Scène Nationale, 31 mai 2023 20:00, Alençon. Renan Luce et Christophe Cravero, Culturissimo 2023 Mercredi 31 mai, 20h00 1 Le 31 mai prochain à Alençon, Renan Luce et Christophe Cravero se réunissent pour des relectures enrichies d’un concert. Auteur, compositeur et interprète, Renan Luce est aussi l’auteur d’Une famille inquiète, autobiographie dont il fera la lecture au Théâtre d’Alençon. Christophe Cravero l’accompagnera au violon. La 10e édition du festival Culturissimo, organisé par les Espaces Culturel E.Leclerc propose partout en France des rencontres, des lectures, des concerts gratuits avec des personnalités du monde du théâtre, de la chanson, de la littérature et du cinéma ! Pour accéder à la lecture, il suffit de retirer un ticket à l’Espace Culturel d’Alençon. Le festival est entièrement gratuit. Théâtre Scène Nationale 2 Avenue de Basingstoke Alençon 61000 Orne

