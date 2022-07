Alençon plage Alençon Alençon Catégories d’évènement: Alençon

Orne Du jeudi 28 juillet 2022 au samedi 20 août 2022 L’été 2022 marque le retour en fanfare d’Alençon Plage au parc des Promenades, à proximité du kiosque et de la fontaine. À vos transats ! Du jeudi 28 juillet au samedi 20 août, Culture Kraft, en partenariat avec la Ville d’Alençon, organise la 8e édition d’Alençon Plage.

Chaque semaine, du mercredi au dimanche, de 15 h à 23 h, il fera bon se prélasser dans les transats, à l’ombre des arbres, sur la pelouse, ou bien les pieds dans le sable. Les plus jeunes pourront se rafraîchir sous des jets d’eau installés pour l’occasion, grimper à l’Accrovoile, participer avec les grands à des animations sportives ou à des jeux comme le « Grand Quiz de la Plage ».

Côté culture, la médiathèque Aveline d’Alençon proposera des animations tous les jeudis du mois d’août.

Comme chaque année, des concerts seront proposés gratuitement. Une programmation qui se veut attractive et éclectique : Lady Bazaar, Eighty, Joy.D, Francoeur, Wrong Foot entre autres, complétée par des soirées avec des DJ set. Sur place, des restaurateurs alençonnais proposeront de la vente à emporter. Une buvette sera aussi disponible.

Pour faciliter l’accès aux animations, une navette « retour de Plage » en partenariat avec les bus Alto sera mise en place pour emmener et ramener les visiteurs en centre-ville. Du 28 juillet au 20 août

Au parc des Promenades

