Concert de Eagle Eye Cherry 171 rue de Bretagne, 2 février 2024, Alençon.

Connu notamment grâce à son titre « Save Tonight » qui fût son premier succès international, le chanteur suédo-américain Eagle Eye Cherry revient à La Luciole pour vous présenter son sixième album « Back on Track »..

2024-02-02 à 20:30:00 ; fin : 2024-02-02 . .

171 rue de Bretagne

Alençon 61000 Orne Normandie



Known thanks to his song « Save Tonight » which was his first international success, the Swedish-American singer Eagle Eye Cherry returns to La Luciole to present his sixth album « Back on Track ».

Conocido sobre todo por su canción « Save Tonight », que fue su primer éxito internacional, el cantante sueco-estadounidense Eagle Eye Cherry vuelve a La Luciole para presentar su sexto álbum « Back on Track ».

Der schwedisch-amerikanische Sänger Eagle Eye Cherry, der vor allem durch seinen Song « Save Tonight » bekannt wurde, der sein erster internationaler Erfolg war, kehrt nach La Luciole zurück, um Ihnen sein sechstes Album « Back on Track » vorzustellen.

