Orne

Course à pied Alençon-Médavy, 26 mars 2023, Alençon

2023-03-26

Orne . Alençon-Médavy revient dimanche 26 mars pour sa 50ème édition qui sera son ultime édition. De la ville d’Alençon au carrefour de la Croix de Médavy, en forêt d’Écouves, la course fait partie des temps forts du sport dans le Grand Ouest. Au menu : 15,8 km dont les 5 derniers (qui en font sa réputation) en forêt et en montée constante jusqu’à l’arrivée ! Le parcours reste inchangé : le départ sera donné du parking intérieur du parc des expositions Anova et l’arrivée aura lieu en haut du carrefour de la Croix de Médavy. Alençon-Médavy revient dimanche 26 mars pour sa 50ème édition qui sera son ultime édition. De la ville d’Alençon au carrefour de la Croix de Médavy, en forêt d’Écouves, la course fait partie des temps forts du sport dans le Grand Ouest. Au menu : 15,8 km dont les 5 derniers (qui en font sa réputation) en forêt et en montée constante jusqu’à l’arrivée ! Le parcours reste inchangé : le départ sera donné du parking intérieur du parc des expositions Anova et l’arrivée aura lieu en haut du carrefour de la Croix de Médavy. https://www.alencon-medavy.fr/ Alençon

