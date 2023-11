One Rusty Bans + Vincent Bloyet LA LUCIOLE, 2 décembre 2023, ALENCON.

One Rusty Bans + Vincent Bloyet LA LUCIOLE. Un spectacle à la date du 2023-12-02 à 20:30 (2023-12-02 au ). Tarif : 13.8 à 13.8 euros.

One Rusty Band Ils sont deux et font du son comme cinq. Un show électrique ou se mêlent riff de guitare 70’s, voix puissante et rythmes endiablés aux claquettes. Un blues rock sauvage à mi-chemin entre Hendrix et Seasick Steeve pour un voyage sonore et visuel avec les instruments faits main de Greg, les percussions et les acrobaties de Léa. Du one man band, une guitare radiateur, des claquettes, de la washboard alliés à une envie furieuse de paratger leurs univers… un duo Improbable. Vincent Bloyet Après une expérience significative de la scène et de la composition avec le groupe The Bloyet Brothers & Lourychords, Vincent écrit ses propres titres et gratte sur une vieille pelle trouvée en déchett’. Il ajoute une section rythmique aux pieds et une voix saturée avec le vieux micro d’harmonica, taxé au grand frère. VINCENT BLOYET est né ! Inspiré par les pionniers du Blues tels que Muddy Waters, Ligthnin Hopkins, Howlin’wolf ou encore, Seasick Steve, le one man band, nous rappelle ce qu’il y avait de bon dans les riffs de ces aînés, où le bottleneck faisait parler les guitares et les rythmiques efficaces tourmentaient les esprits jusqu’à la transe. S’ ajoute à cela, une bonne dose de Rock ! Vous prenez un ampli Silvertone de 1960 sur lequel Jack White aurait pu jouer, une rythmique lourde et efficace, une voix légèrement saturée et des riffs au bottleneck torturés, vous obtenez alors, un cocktail explosif entre les mains d’un gosse irresponsable ! Au devant de la scène, le look « moustache et rouflaquettes » assumé, VINCENT BLOYET fait ressortir les personnages fictifs intégrant ses textes. Aux caractères parfois bien trempés et décalés, ces protagonistes proviennent directement de ses expériences personnelles.

LA LUCIOLE ALENCON 171, Route de Bretagne 61000

