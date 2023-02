ALELA DIANE + MORJANE TENERE LA SOURCE – GRANDE SALLE FONTAINE Catégories d’Évènement: Fontaine

Isère

ALELA DIANE + MORJANE TENERE LA SOURCE – GRANDE SALLE, 8 février 2023, FONTAINE. ALELA DIANE + MORJANE TENERE LA SOURCE – GRANDE SALLE. Un spectacle à la date du 2023-02-08 à 20:30 (2023-02-08 au ). Tarif : 25.0 à 25.0 euros. Gratuit pour les moins de 6 an(s) Alela Diane est de retour! Après un nouveau single « Howling Wind » paru en juin, la voilà qui annonce une nouvelle série de concerts en Europe. La chanteuse folk qui a conquis nos coeurs depuis la sortie en 2004 de « The Pirate Gospel » sera sur la route à partir d’octobre 2022. Votre billet est ici LA SOURCE – GRANDE SALLE FONTAINE 38, avenue Lénine Isere Gratuit pour les moins de 6 an(s) Alela Diane est de retour! Après un nouveau single « Howling Wind » paru en juin, la voilà qui annonce une nouvelle série de concerts en Europe. La chanteuse folk qui a conquis nos coeurs depuis la sortie en 2004 de « The Pirate Gospel » sera sur la route à partir d’octobre 2022. .25.0 EUR25.0. Votre billet est ici

Détails Catégories d’Évènement: Fontaine, Isère Autres Lieu LA SOURCE - GRANDE SALLE Adresse 38, avenue Lénine Ville FONTAINE Tarif 25.0-25.0 lieuville LA SOURCE - GRANDE SALLE FONTAINE Departement Isere

LA SOURCE - GRANDE SALLE FONTAINE Isere https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/fontaine/

ALELA DIANE + MORJANE TENERE LA SOURCE – GRANDE SALLE 2023-02-08 was last modified: by ALELA DIANE + MORJANE TENERE LA SOURCE – GRANDE SALLE LA SOURCE - GRANDE SALLE 8 février 2023 LA SOURCE - GRANDE SALLE FONTAINE

FONTAINE Isere