Alee & Mourad Musset (La Rue Ketanou) Le Makeda Marseille 5e Arrondissement, jeudi 18 avril 2024.

Alee & Mourad Musset de La Rue Ketanou seront au Makeda le jeudi 18 avril 2024.

Après des 2 années de confinement à partager des freestyles, des medleys, des coovers, des inédits… Les mélodies ont fleuri dans ce nouvel EP Nouveau Printemps.



Comme une renaissance, un nouvel élan pour reprendre la route, refouler la scène et semer de l’espoir avec le public.

D’album solo, en duo avec Ordœuvre ou en groupe avec le Collectif 13, Alee a pu ces dernières années se faire une place sur la scène musicale française à travers une double décennie de tournée.

Alee, c’est aussi un mélange des genres, entre phrasé hip hop et chanson.

Entre révolte et tendresse… Il ne choisit pas ! Mais qu’est-ce qu’on attend pour foutre le feu, quand on a que l’amour ! 13 13 EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-18 20:00:00

fin : 2024-04-18

Le Makeda 103 rue Ferrari

Marseille 5e Arrondissement 13005 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

