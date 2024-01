ALEE & MOURAD MUSSET AMPLI ‘LA ROUTE DU SON’ Billere, vendredi 29 mars 2024.

Vendredi 29 Mars La Route du Son 21h00 PAU Ampli présente :ALEE & MOURAD MUSSET (de La Rue Kétanou) LANDRY VERDY – Sortie d’album -Alee & Mourad Musset se connaissent bien et depuis de longues années après de nombreuses collaborations. Que ce soit pour des premières parties de La Rue Ketanou, des bœufs improvisés ou les concerts du Collectif 13 dont font partie nos deux amis « poètes du bitume ». Cette fois, ils ont décidé de monter ce projet ensemble, tous les deux, en comité restreint, pour défendre le nouvel album d’Alee, à travers une série de concert uniquement disponible en 2023. Retrouvez « Alee & Mourad Musset (La Rue Ketanou) », sur scène, pour un concert en entier, mêlant humour, combats pacifiques, amour et mélancolie teintée d’espoir, entre phrasé hip-hop et chanson, entre machines et guitares. Entre révolte et tendresse, ils ne choisissent pas ! Mais qu’est-ce qu’on attend pour foutre le feu quand on n’a que l’amour !LANDRY VERDYUn vent nouveau souffle sur la scène pop folk francophone. Dans son premier EP Landry Verdy nous dévoile cinq titres d’une intense sensibilité. Entouré en studio de trois musiciens (Jean Lannelongue à la batterie, Luc Dabbadie à la basse et Frédéric Mandin à la guitare électrique) Landry dévoile des mélodies tranchées et assumées dans la plus pure tradition des créateurs de chansons. Armé d’une guitare il défend sur cet opus les textes, attention tenez-vous bien, écrits avec son complice Kalune.Les titre « Cartes postales », « À cœur ouverts », « Ne m’attends pas », « Sans toi » ou bien « Pour une autre », débordent d’une efficacité rare et sonnent juste tant les sujets abordés sont bien sentis. Amoureux de chansons, sensibles à Louise Attaque, La Maison Tellier en passant par Alain Souchon vous ne serez pas dessus. Landry Verdy est un artiste à découvrir sur scène, à suivre et à recommander dans l’excès.

Tarif : 15.00 – 15.00 euros.

Début : 2024-03-29 à 21:00

AMPLI ‘LA ROUTE DU SON’ ALLEE MONTESQUIEU 64140 Billere 64