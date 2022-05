ALEE EN SOLO AU CAFÉ DU GARAGE Olivet, 13 mai 2022, Olivet.

ALEE EN SOLO AU CAFÉ DU GARAGE Olivet

2022-05-13 – 2022-05-13

Olivet Mayenne Olivet

Avec son charisme, ses textes engagés et ses compositions plus intimistes, Alee mêle indignation et poésie.

Alee est un mélange des genres, entre phrasé hip-hop et chanson.

Soirée dans la rue!

Musique : Alee en solo (chant, guitare, et bande son)

http://lavoixdegarage.org/

Olivet

