Atelier parents-enfants : éveil muscial 0-3 ans Alée du Brocq Boucau, 6 décembre 2023, Boucau.

Boucau,Pyrénées-Atlantiques

Les enfants de 0 à 3 ans et leur parents (et ainsi que de la fratrie jusqu’à 6 ans) sont invités pour un atelier consacré à l’éveil musical, mené par Frédérique Goichon.

Les ateliers seront suivis d’un spectacle et d’un goûter de clôture.

Deux créneaux au choix: 15h15-16h ou 16h15-17h.

2023-12-06 fin : 2023-12-06 17:00:00. .

Alée du Brocq Ecole Jean Baptiste Lanusse

Boucau 64340 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



Children aged 0 to 3 and their parents (and siblings up to 6 years) are invited to a workshop dedicated to musical awakening, led by Frédérique Goichon.

The workshops will be followed by a show and a closing snack.

Two slots to choose from: 3.15pm-4pm or 4.15pm-5pm

Los niños de 0 a 3 años y sus padres (y hermanos de hasta 6 años) están invitados a un taller dedicado al desarrollo musical temprano, dirigido por Frédérique Goichon.

Los talleres irán seguidos de una actuación y un aperitivo de clausura.

Dos horarios a elegir: de 15.15 a 16.00 h. o de 16.15 a 17.00 h

Kinder von 0 bis 3 Jahren und ihre Eltern (und Geschwister bis 6 Jahre) sind zu einem Workshop eingeladen, der der musikalischen Früherziehung gewidmet ist und von Frédérique Goichon geleitet wird.

Im Anschluss an die Workshops finden eine Aufführung und ein Abschlusssnack statt.

Zwei Zeitfenster zur Auswahl: 15.15-16.00 Uhr oder 16.15-17.00 Uhr

Mise à jour le 2023-07-19 par Office de Tourisme Pays Basque