Atelier parents-enfants : éveil muscial 0-3 ans Alée du Brocq Boucau, 8 novembre 2023, Boucau.

Boucau,Pyrénées-Atlantiques

Les enfants de 0 à 3 ans et leur parents (et ainsi que de la fratrie jusqu’à 6 ans) sont invités pour un atelier consacré à l’éveil musical, mené par Frédérique Goichon.

Deux créneaux au choix: 15h15-16h ou 16h15-17h.

2023-11-08 fin : 2023-11-08 17:00:00. .

Alée du Brocq Ecole Jean Baptiste Lanusse

Boucau 64340 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



Children aged 0-3 and their parents (and siblings up to age 6) are invited to join Frédérique Goichon for a musical awakening workshop.

Two slots to choose from: 3.15pm-4pm or 4.15pm-5pm

Los niños de 0 a 3 años y sus padres (y hermanos de hasta 6 años) están invitados a un taller dedicado al desarrollo musical temprano, dirigido por Frédérique Goichon.

Se puede elegir entre dos horarios: de 15.15 a 16.00 h o de 16.15 a 17.00 h

Kinder von 0 bis 3 Jahren und ihre Eltern (und Geschwister bis 6 Jahre) sind eingeladen, an einem Workshop zur musikalischen Früherziehung teilzunehmen, der von Frédérique Goichon geleitet wird.

Zwei Zeitfenster stehen zur Auswahl: 15.15-16.00 Uhr oder 16.15-17.00 Uhr

Mise à jour le 2023-07-19 par Office de Tourisme Pays Basque