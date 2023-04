Visite de la ferme Ithurrieta Ferme Ithurrieta, 2 août 2023, Aldudes.

La ferme Ithurrieta vous propose de visiter la ferme et de découvrir leur deux passions : l’élevage de brebis Manex et la fabrication du fromage.

Visite et dégustation sur réservation..

2023-08-02 à ; fin : 2023-08-02 . EUR.

Ferme Ithurrieta

Aldudes 64430 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



The Ithurrieta farm invites you to visit the farm and discover their two passions: the breeding of Manex sheep and the making of cheese.

Visit and tasting on reservation.

La granja Ithurrieta le invita a visitarla y descubrir sus dos pasiones: la cría de ovejas Manex y la elaboración de quesos.

Visita y degustación previa reserva.

Auf dem Bauernhof Ithurrieta können Sie den Hof besichtigen und ihre beiden Leidenschaften kennenlernen: die Zucht von Manex-Schafen und die Herstellung von Käse.

Besichtigung und Verkostung nach vorheriger Anmeldung.

