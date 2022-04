Aldous Harding + 1ere partie Stereolux – La Fabrique Ile de Nantes Nantes Catégories d’évènement: Loire-Atlantique

Nantes

Aldous Harding + 1ere partie Stereolux – La Fabrique Ile de Nantes, 29 mars 2023, Nantes. 2023-03-29

Horaire : 20:00

Gratuit : non Carte Stereolux 18.00€Prévente 22.60€ La chanteuse néo-zélandaise présente son cinquième album. Un voyage inédit au pays de la folk, avec une exploration encore plus poussée de ses capacités vocales, et une excursion dans des paysages pop. Un rêve contemplatif dans lequel on vagabonde émerveillé. Stereolux – La Fabrique Ile de Nantes adresse1} Île de Nantes Nantes 44200

02 40 43 20 43 https://stereolux.org info@stereolux.org https://stereolux.org/agenda/aldous-harding-1ere-partie-0

Détails Catégories d’évènement: Loire-Atlantique, Nantes Autres Lieu Stereolux - La Fabrique Ile de Nantes Adresse 4 Boulevard Léon Bureau Ville Nantes lieuville Stereolux - La Fabrique Ile de Nantes Nantes Departement Loire-Atlantique

Stereolux - La Fabrique Ile de Nantes Nantes Loire-Atlantique https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/nantes/

Aldous Harding + 1ere partie Stereolux – La Fabrique Ile de Nantes 2023-03-29 was last modified: by Aldous Harding + 1ere partie Stereolux – La Fabrique Ile de Nantes Stereolux - La Fabrique Ile de Nantes 29 mars 2023 Nantes Stereolux - La Fabrique Ile de Nantes Nantes

Nantes Loire-Atlantique