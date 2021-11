Paris Sunset & Sunside île de France, Paris Aldo ROMANO « Birthday Party » Sunset & Sunside Paris Catégories d’évènement: île de France

Aldo ROMANO « Birthday Party » Sunset & Sunside, 16 janvier 2022, Paris. Date et horaire exacts : Le dimanche 16 janvier 2022

de 19h à 20h15

40 ANS DU SUNSET Aldo est notre lanceur d’alertes. Il a initié au Sunset entre autre, la filière italienne avec Enrico Rava, Stefano di Battista, Paolo Fresu… Sa confiance nous honore. Happy birthday Maestro. Aldo Romano – batteur ; Darryl Hall – c.basse ; Baptiste Trotignon – piano Concerts -> Jazz Sunset & Sunside 60 Rue des Lombards Paris 75001

Contact : Sunset & Sunside 0140264660

2022-01-16T19:00:00+01:00_2022-01-16T20:15:00+01:00

