Paris Sunset Sunside Paris Aldo ROMANO « Birthday Party » Sunset Sunside Paris Catégorie d’évènement: Paris

Aldo ROMANO « Birthday Party » Sunset Sunside, 16 janvier 2022, Paris. Aldo ROMANO « Birthday Party »

Sunset Sunside, le dimanche 16 janvier 2022 à 19:00

Aldo Romano – batteur ; Darryl Hall – c.basse ; Baptiste Trotignon – piano

tarif plein : 30€ ; tarif réduit : 20€

Aldo est notre lanceur d’alertes. Il a initié au Sunset entre autre, la filière italienne avec Enrico Rava, Stefano di Battista, Paolo Fresu… Sa confiance nous honore. Happy birthday Maestro. Sunset Sunside 60 rue des lombards Paris Quartier Les Halles

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-01-16T19:00:00 2022-01-16T20:30:00

Détails Catégorie d’évènement: Paris Autres Lieu Sunset Sunside Adresse 60 rue des lombards Ville Paris lieuville Sunset Sunside Paris