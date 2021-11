ALDEBERT le Silo, 5 mars 2022, Marseille.

ALDEBERT

le samedi 5 mars 2022 à le Silo

En 10 ans, l’aventure « Enfantillages » d’Aldebert s’est imposée comme référence musicale familiale incontournable ! Aldebert remporte l’adhésion du jeune public en distillant un propos intelligent et sophistiqué, et malgré l’âge de son auditoire, il sait aborder tous les sujets et de belle manière : de la peur du noir ou des zombies à notre comportement vis-à-vis de la planète, en passant par l’hyperactivité, l’école, la citoyenneté ou la maltraitance animale… Au travers de mélodies imparables, d’arrangements léchés et de spectacles généreux, Aldebert fait les choses en grand pour les petits, et leurs ainés n’y sont pas insensibles. A tel point que ses albums et ses concerts se partagent souvent toutes générations confondues : enfants, parents et grands-parents! Retrouvez les chansons d’Enfantillages 4, son dernier album sorti le 27 Aout 2021 et bien plus encore, au Cepac Silo le 5 Mars 2022 !

30 / 37€

♫JEUNE PUBLIC♫

le Silo 35 quai du Lazaret, 13002 Marseille Marseille Marseille 2e Arrondissement Bouches-du-Rhône



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

