ALDEBERT Le Mans, 26 septembre 2021, Le Mans.

ALDEBERT 2021-09-26 14:30:00 – 2021-09-26 Rue d’Arcole Palais des Congrès et de la Culture

Le Mans Sarthe

Report du spectacle initialement prévu le 11 Octobre 2020.

MUR DU SONGE présente: ALDEBERT, “Enfantillages 4”, Dimanche 26 Septembre 2021 à 14h30 et 18h00, au Palais des Congrès du Mans.

En 10 ans, l’aventure « Enfantillages » d’Aldebert s’est imposée comme référence musicale familiale incontournable !

Aldebert remporte l’adhésion du jeune public en distillant un propos intelligent et sophistiqué, et malgré l’âge de son auditoire, il sait aborder tous les sujets et de belle manière : de la peur du noir ou des zombies a? notre comportement vis-à-vis de la planète, en passant par l’hyperactivité, l’école, la citoyenneté ou la maltraitance animale… Au travers de mélodies imparables, d’arrangements léchés et de spectacles généreux, Aldebert fait les choses en grand pour les petits, et leurs ainés n’y sont pas insensibles. À tel point que ses albums et ses concerts se partagent souvent toutes générations confondues : enfants, parents et grands-parents !

Auteur / Compositeur / Interprète, Aldebert a également élargi son champ d’activités en sortant une collection de livres-disques, « Aldebert raconte », ancre?e dans l’univers « Enfantillages ». Il a par ailleurs participé à la version française du conte animalier « Aïlo – une odyssée en Laponie », en tant que narrateur. On peut également le retrouver sur France Inter comme chroniqueur tous les premiers mercredis du mois dans « Par Jupiclasse ! ».

Depuis 2020, il se consacre à l’enregistrement de son prochain album, « Enfantillages 4 » prévu pour le 27 août 2021 dans lequel on pourra y retrouver, comme à son habitude, de nombreux invités.

Billetterie disponible à l’Office de Tourisme.

RDV au Palais des Congrès du Mans !

+33 2 43 43 59 59

Report du spectacle initialement prévu le 11 Octobre 2020.

MUR DU SONGE présente: ALDEBERT, “Enfantillages 4”, Dimanche 26 Septembre 2021 à 14h30 et 18h00, au Palais des Congrès du Mans.

En 10 ans, l’aventure « Enfantillages » d’Aldebert s’est imposée comme référence musicale familiale incontournable !

Aldebert remporte l’adhésion du jeune public en distillant un propos intelligent et sophistiqué, et malgré l’âge de son auditoire, il sait aborder tous les sujets et de belle manière : de la peur du noir ou des zombies a? notre comportement vis-à-vis de la planète, en passant par l’hyperactivité, l’école, la citoyenneté ou la maltraitance animale… Au travers de mélodies imparables, d’arrangements léchés et de spectacles généreux, Aldebert fait les choses en grand pour les petits, et leurs ainés n’y sont pas insensibles. À tel point que ses albums et ses concerts se partagent souvent toutes générations confondues : enfants, parents et grands-parents !

Auteur / Compositeur / Interprète, Aldebert a également élargi son champ d’activités en sortant une collection de livres-disques, « Aldebert raconte », ancre?e dans l’univers « Enfantillages ». Il a par ailleurs participé à la version française du conte animalier « Aïlo – une odyssée en Laponie », en tant que narrateur. On peut également le retrouver sur France Inter comme chroniqueur tous les premiers mercredis du mois dans « Par Jupiclasse ! ».

Depuis 2020, il se consacre à l’enregistrement de son prochain album, « Enfantillages 4 » prévu pour le 27 août 2021 dans lequel on pourra y retrouver, comme à son habitude, de nombreux invités.

Billetterie disponible à l’Office de Tourisme.

dernière mise à jour : 2021-09-20 par