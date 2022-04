Aldebert : Enfantillages 4 Zénith Nantes Métropole, 11 février 2023, Saint-Herblain.

2023-02-11 Concerts le samedi 11 février 2023 à 16h et à 20h

Horaire : 20:00

Gratuit : non 25 € à 49 € BILLETTERIES : zenith-nantesmetropole.com, ospectacles.fr, ticketmaster.fr, francebillet.com, seetickets.com Concerts le samedi 11 février 2023 à 16h et à 20h

Concert pour enfants. La tournée “Enfantillages 4” d’Aldebert a démarré sur les chapeaux de roue en septembre 2021, et la première année à sillonner les théâtres affiche complet presque partout ! Dans ce nouveau spectacle, Aldebert et ses musiciens évoluent dans un décor aussi poétique que dynamique, changeant au gré des jeux de mapping vidéo. Spectacle familial conseillé aux enfants de plus de 5 ans, déconseillé aux enfants de moins de 2 ans. Pas de gratuité enfant quel que soit l’âge. Il s’agit d’un concert, et bien que le niveau sonore soit adapté à la présence d’enfants, un casque de protection auditive est obligatoire pour les enfants de 3 ans et moins.

Zénith Nantes Métropole adresse1} Centre Saint-Herblain 44800

https://www.zenith-nantesmetropole.com