Aldebert (Enfantillages 4) Le Champilambart, 12 mars 2022, Vallet.

Aldebert (Enfantillages 4)

du samedi 12 mars au samedi 9 avril à Le Champilambart

**[COMPLET]** La clé de son succès, une façon d’aborder tous les sujets de belle manière : de la peur du noir ou des zombies à notre comportement vis-à-vis de la planète, en passant par l’hyperactivité, l’école, la citoyenneté ou la maltraitance animale…des mélodies que l’on retient et des spectacles généreux bourrés d’énergie. Aldebert fait les choses en grand pour les petits, et leurs ainés n’y sont pas insensibles. À tel point que ses albums et ses concerts se partagent souvent toutes générations confondues : enfants, parents et grands-parents ! **La presse en parle** : « Avec de jolis textes qui parlent autant aux enfants qu’aux parents, une palette musicale qui va de la ballade planante au rock, presque hard, et une présence digne d’une bête de scène, ce concert a de quoi faire pétiller de plaisir toute la famille. » _Télérama_ [Plus d’informations ici](https://www.champilambart.fr/saison-2021-2022/les-spectacles/event-81-aldebert-enfantillages-4.html)

De 23 à 32€

Véritable rock star du jeune public, Aldebert revient à l’automne avec le 4e volume de la série Enfantillages, après une tournée marathon débutée en 2019 qui l’a amené à rencontrer 350 000 spectateurs

Le Champilambart 13 route des Dorices, 44330 Vallet Vallet Loire-Atlantique



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-03-12T15:00:00 2022-03-12T16:30:00;2022-03-19T15:00:00 2022-03-19T15:30:00;2022-03-26T15:00:00 2022-03-26T15:30:00;2022-04-02T15:00:00 2022-04-02T15:30:00;2022-04-09T15:00:00 2022-04-09T15:30:00