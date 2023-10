Accompagnement à la transmission/reprise – Rendez-vous individualisé ALDATU Hasparren Catégories d’Évènement: Hasparren

Pyrénées-Atlantiques Accompagnement à la transmission/reprise – Rendez-vous individualisé ALDATU Hasparren, 20 novembre 2023, Hasparren. Accompagnement à la transmission/reprise – Rendez-vous individualisé Lundi 20 novembre, 09h00 ALDATU Sur rendre-vous La réussite d’une transmission/reprise d’entreprise passe par la préparation et l’anticipation.

Plusieurs étapes jalonnent ce parcours complexe : diagnostic et analyse, choix du mode juridique de cession, méthodes de valorisation, fiscalité, profil de l’acquéreur (famille, salarié (s), entrepreneur), protocole d’accord. A l’occasion de la 6ème édition du mois de la transmission-reprise en Nouvelle Aquitaine, ALDATU a le plaisir de vous inviter à prendre les conseils avisés de ses experts lors de rendez-vous individualisés et confidentiels.

Un accompagnement personnalisé dans ce projet clé. N’hésitez pas à préparer vos questions, nos conseillers sont là pour y répondre ! ALDATU Rue Léon Larregain, 64240 HASPARREN Hasparren 64240 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « phone », « value »: « 0559702889 »}, {« type »: « email », « value »: « accueil@aldatu.org »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

