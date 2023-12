Alconaut • Slowbot • Lords of the Void / Supersonic, Paris SUPERSONIC Paris, 13 janvier 2024 19:00, Paris.

Below The Sun présente :

Alconaut, Slowbot et Lords Of The Void au Supersonic !!

ALCONAUT (Corse, France) – Stoner, doom metal

Formé en 2016, le trio corse originaire de Bastia, délivre un rock stoner dont la puissance des mélodies envoûtent et transportent dans un voyage stratosphérique. Leurs influences sont puisées dans des groupes tels que Sleep, Fu Manchu, The Sword, Mars Red Sky etc.. Après leur 1er Album “Sand Turns To Tides” sorti en 2019, “Endless Skies” marque cette année une nouvelle étape aux couleurs rock progressives pour le groupe.

https://www.facebook.com/CBDAlconaut

SLOWBOT (Paris, France) – Stoner progressif

De la machine Slowbot suinte un son lourd d’inspiration stoner assumant des influences diverses allant du grunge au doom. Après deux EP, les parisiens ont sorti en 2020 un premier LP aux accents doom et psyché. « Sleepwalker » est un album qui vous emmène au bord du précipice pour ne plus vous lâcher et constitue la majorité de leur set, au côté de quelques nouveautés…

https://www.facebook.com/slowbottheband

https://instagram.com/slowbottheband

https://slowbot.bandcamp.com/album/sleepwalker

LORDS OF THE VOID (Paris, France) – Stoner, doom

Tapis au fin fond du Néant, Lords of the Void distillent dans leur Stoner-Doom un bruit élégant où la magie noire et les infinités cosmiques ne forment qu’un. Se revendiquant des influences de Black Sabbath, en passant par la poésie macabre d’un Electric Wizard sans oublier le son pachydermique des mastodontes Sleep, les Lords of the Void délivrent avec leur premier EP une chimère distordue venant troubler les frontières du réel.

https://www.facebook.com/lordsofthevoid

https://www.instagram.com/lordsofthevoidband

———————————

Entrée gratuite

• Ouverture des portes à 19h00

• Happy Hour de 19h à 20h (3€50 la pinte)

• Si vous êtes témoin ou victime d’une agression, vous pouvez alerter le personnel du bar ou si vous préférez, vous pouvez nous écrire à cette adresse: communication@supersonic-paris.fr

———————————

SUPERSONIC

9 rue Biscornet, 75012 Paris

Métro Bastille (sortie rue de lyon)

Métro -> 1 : Bastille (Paris) (304m)

Bus -> 29618791 : Lyon / Daumesnil – Ledru Rollin (Paris) (246m)

Vélib -> Lacuée – Lyon (121.91m)

Contact : https://fb.me/e/4HNa9Brni https://fb.me/e/4HNa9Brni

