Alcina Théâtre du Capitole Toulouse, dimanche 13 octobre 2024.

Alcina Le chevalier chrétien Ruggiero est pris au piège de l’île de la magicienne Alcina. Melissa, travestie en homme, viendra au secours de son bien-aimé pour l’aider à rompre le sortilège. Dimanche 13 octobre, 16h00 Théâtre du Capitole De 8 à 49€

Premier opéra composé par une femme – Francesca Caccini fut la musicienne la plus célébrée de son temps –, ce rare bijou du XVIIe siècle florentin place au premier plan deux femmes puissantes et révèle une écriture éblouissante : chœurs, ballets et intermèdes enrichissent un drame porté par un art consommé de la déclamation chantée. Dans une mise en espace de Mathilde Étienne dont la formule avait conquis dans Le Retour d’Ulysse, Emiliano Gonzalez Toro et l’ensemble I Gemelli ressuscitent avec bonheur un sommet du premier baroque italien.

Théâtre du Capitole Place du Capitole, 31000 Toulouse, France Toulouse 31000 Capitole / Arnaud Bernard / Carmes Haute-Garonne Occitanie 05 61 63 13 13 https://opera.toulouse.fr/ Aujourd’hui Opéra National du Capitole, le Théâtre du Capitole occupe depuis trois siècles une place centrale tant sur le plan de la ville que dans son projet culturel. Il propose à chaque saison une programmation lyrique et chorégraphique d’excellence. Métro : ligne A – station Capitole

I Gemelli © Michal Novak