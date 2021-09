Genève Théâtre le Caveau Genève Alchimistes Théâtre le Caveau Genève Catégorie d’évènement: Genève

Alchimistes Théâtre le Caveau, 11 novembre 2021, Genève. Alchimistes

du jeudi 11 novembre au samedi 9 avril 2022 à Théâtre le Caveau

Alchimistes, c’est quatre comédien·n·es, qui endossent tour à tour le rôle de metteur·euse en scène dans un seul but : créer l’impro parfaite à partir des objectifs fixés par le public. Pour ce faire, les outils sont nombreux : mélanger les histoires, les émotions, revisiter un classique et modifier son scénario, tout est possible et une grande créativité est de mise pour atteindre « la scène de théâtre improvisé parfaite. » Compagnie du Bord Avec : Christian Baumann, Fausto Borghini, Julie Despriet, Sarkis Ohanessian

Places disponibles

Spectacle d’improvisation théâtrale Théâtre le Caveau Avenue Sainte-Clotilde 9 Genève Jonction

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-11-11T20:00:00 2021-11-11T22:00:00;2021-11-12T20:00:00 2021-11-12T22:00:00;2021-11-13T20:00:00 2021-11-13T22:00:00;2022-04-07T20:00:00 2022-04-07T22:00:00;2022-04-08T20:00:00 2022-04-08T22:00:00;2022-04-09T20:00:00 2022-04-09T22:00:00

Détails Catégorie d’évènement: Genève Autres Lieu Théâtre le Caveau Adresse Avenue Sainte-Clotilde 9 Ville Genève lieuville Théâtre le Caveau Genève