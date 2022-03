ALCEST + HANGMAN’S CHAIR Saint-Jean-de-Védas, 18 mars 2022, Saint-Jean-de-Védas.

ALCEST + HANGMAN’S CHAIR Saint-Jean-de-Védas

2022-03-18 – 2022-03-18

Saint-Jean-de-Védas Hérault Saint-Jean-de-Védas

Ne manquez pas le concert de ALCEST + Hangman’s Chair le 18 mars 2022 à 20h à Victoire 2.

►Venus du black metal, pionniers du blackgaze, le projet conceptuel ALCEST est basé sur les expériences personnelles spirituelles de Neige, auteur-compositeur multi-instrumentiste. 3 premiers albums sont salués unanimement par la critique et le public « souvenirs d’un autre monde », « Ecailles de Lune », « Les voyages de l’âme ». Le 4ème album « Shelter » marque un évolution de leurs sons metal pour une musique plus atmosphérique, puis « Kodama » est inspiré par le dessin animé de Miyazaki Princesse Mononoke ». Exténué par les tournées incessantes, Neige tente de se reconnecter avec le spirituel et écrit alors son disque le plus cathartique « Spiritual Instinct » sorti sur Nuclear Blast en 2019. Le groupe passe alors un cap important de sa carrière.

Un concert unique en son genre qui réveille l’elfe sombre qui est en toi.

Ils seront accompagnés par HANGMAN’S CHAIR – DOOM

Avec une approche aussi unique que rebelle, les quatre musiciens parisiens sont bien décidés à marquer de leur empreinte ce genre que l’on appelle communément « doom metal ». Chaque album est inspiré des expériences de chacun des membres du groupe qui embrasse les méandres sombres de l’être humain pour les transformer en beauté mélancolique.

Après 5 albums studio, le 6ème album » A LONER » au son viscéral sort sur Nuclear Blast. Leur dernier clip avec Béatrice Dalle ‘Cold & Distant »confirme à quel point l’actrice a endossé le rôle et ressenti la force du texte?

info@victoire2.com +33 4 67 47 91 00 https://www.victoire2.com/concerts/alcest/

