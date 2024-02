ALCEST ACOUSTIQUE PATINOIRE OLYMPIQUE DE LIMOGES Limoges, samedi 20 juillet 2024.

Célèbre pour ses explorations musicales sans borne, Nicolas Horvath est non seulement un redécouvreur de compositeurs méconnus et des œuvres injustement oubliées mais aussi un passionné de la musique de notre temps. Cet aventurier de la musique a été dans les années 2000 un membre actif de la scène expérimentale et métal. Aujourd’hui, il crée un trio original avec Neige et Zéro du groupe Alcest. Sur scène, les voix ténébreuses d’un des plus grands groupes de métal français reprennent leurs titres, subtilement accompagnées par le piano de Nicolas en version acoustique. Ils agrémentent le programme d’une sélection coup de cœur d’œuvres classiques intemporelles. Un spectacle innovant et avant-gardiste qui réserve de belles surprises.

Tarif : 24.00 – 69.00 euros.

Début : 2024-07-20 à 19:00

Réservez votre billet ici

PATINOIRE OLYMPIQUE DE LIMOGES BOULEVARD DES PETITS CARMES 87000 Limoges 87