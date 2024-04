Alcest Acoustique Festival 1001 Notes Limoges Limoges, samedi 20 juillet 2024.

Alcest Acoustique Festival 1001 Notes Limoges Limoges Haute-Vienne

À 19h

Durée 80min

Country Métal Musique du Monde

Un spectacle innovant et avant-gardiste qui réserve de belles surprises.

Aujourd’hui, il crée un trio original avec Neige et Zéro du groupe Alcest.

Sur scène, les voix ténébreuses d’un des plus grands groupes de métal français reprennent leurs titres, subtilement accompagnées par le piano de Nicolas en version acoustique. Ils agrémentent le programme d’une sélection coup de cœur d’œuvres classiques intemporelles.

Réservations obligatoires. 69 69 EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-07-20 19:00:00

fin : 2024-07-20

Patinoire Olympique

Limoges 87000 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine billetterie@festival1001notes.com

L’événement Alcest Acoustique Festival 1001 Notes Limoges Limoges a été mis à jour le 2024-04-04 par OT Limoges Métropole