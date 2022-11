HUB FINANCE : LIFE & APERITIVO GO ON ! Alcazar Paris Catégorie d’évènement: Paris

HUB FINANCE : LIFE & APERITIVO GO ON ! Alcazar, 22 novembre 2022, Paris. HUB FINANCE : LIFE & APERITIVO GO ON ! Mardi 22 novembre, 19h00 Alcazar

16 euros

Le 22 novembre 2022, le Hub Finance est heureux de vous proposer un nouveau rendez-vous réseau mensuel, toujours dans le cadre privilégié du 6è arrondissement Alcazar 62 rue Mazarine 75006 Paris Quartier de la Monnaie Paris 75006 Île-de-France Le 22 novembre 2022, le Hub Finance est heureux de vous proposer un nouveau rendez-vous réseau mensuel, toujours dans le cadre privilégié du 6è arrondissement : L’APERITIVO, C’EST L’OPPORTUNITE DE SE RENCONTRER ET DE DEVELOPPER SON RESEAU DANS UNE AMBIANCE DETENDUE. > Vous êtes dans le monde de la finance, vous travaillez dans l’assurance, l’investissement, la banque de détail ou de capitaux, l’asset management, les fintechs ou la finance d’entreprise…nous vous attendons ! LE MARDI 22 NOVEMBRE A PARTIR DE 19H

A LA MEZZANINE DE L’ALCAZAR

62 rue Mazarine | 75006 Paris Votre inscription vous donne droit à un verre de vin, bière ou soft et 5 « amuse-bouche ». Important : merci d’ imprimer en amont votre email de confirmation d’inscription afin de le remettre au bar de la Mezzanine de l’Alcazar en échange de votre consommation –

