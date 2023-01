Alcazar fête la Saint-Valentin : cabaret-spectacle Alcazar Bordeaux Catégories d’Évènement: Bordeaux

Alcazar fête la Saint-Valentin : cabaret-spectacle Alcazar, 14 février 2023, Bordeaux. Alcazar fête la Saint-Valentin : cabaret-spectacle Mardi 14 février, 19h30 Alcazar

Tarif : à partir de 89 €. Réservation obligatoire.

Poussez les portes d’Alcazar de Bordeaux et découvrez une époque où mystères et sensualité vous transporteront. Grandeur et Déca-danses vous attendent chez Gatsby pour une soirée d’exception. Alcazar 170 Cours du Médoc, 33000 Bordeaux Grand Parc Bordeaux 33300 Gironde Nouvelle-Aquitaine Rendez-vous à l’Alcazar pour la Saint-Valentin, entre dîner gastronomique et spectacle unique. Réservation en ligne. Menu Saint Valentin – 89 € Une coupe de champagne à votre arrivée

Carpaccio de saumon, crème monté à l’aneth et citron vert

Volaille fermière, jus au thym et gratin dauphinois

Mi-cuit au chocolat et noisettes Menu de la Saint Valentin à 119 € Une coupe de champagne à votre arrivée

Velouté de cèpes, Œuf parfait

Paleron de 72h, Jus bourguignon et Embeurrée de pomme de terre

Fromage de brebis et Confiture de cerise

Douceur exotique meringuée

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-02-14T19:30:00+01:00

2023-02-14T23:59:00+01:00

